Bruna Marquezine planeja festão de R$ 1 milhão em ilha do Rio

A atriz Bruna Marquezine, completa 30 anos no próximo dia 4 de agosto, marcou para o dia 15 a celebração oficial. O local escolhido foi a Ilha Fiscal, cartão-postal do Rio de Janeiro conhecido por ter sediado o último baile do Império, reforçando o ar de exclusividade e sofisticação que envolve a produção.

Segundo revelou o colunista Matheus Baldi, da revista IstoÉ, o evento tem cifras impressionantes. O aluguel do espaço histórico, que gira em torno de R$ 75 mil, é apenas um detalhe dentro de um orçamento que já ultrapassaria R$ 1 milhão. Itens personalizados, como taças, tecidos especiais e até uma fragrância exclusiva, estão sendo preparados para compor o clima de requinte da festa, que também contará com buffet de alto padrão e uma decoração de tirar o fôlego.

A lista de convidados, ainda envolta em sigilo, já tem alguns nomes confirmados. João Guilherme, com quem Bruna viveu um affair no passado, está entre os convidados ilustres. Em contrapartida, outro ex da atriz, o empresário Enzo Celulari, teria ficado de fora, informação que alimenta ainda mais a curiosidade sobre quem, de fato, estará presente.

Ainda segundo o colunista, um amigo próximo da atriz teria se prontificado a bancar uma atração internacional para embalar a noite. O nome do DJ, porém, segue mantido em segredo, o que aumenta a expectativa em torno da comemoração que promete ser histórica.