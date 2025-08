Virginia Fonseca enfrenta processo com empresa de Rezende em meio ao divórcio

Em meio à repercussão de seu divórcio com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca também enfrenta uma ação na Justiça ao lado de Rezende, seu ex-namorado e ex-sócio. A revelação foi feita com exclusividade pela coluna da Fábia Oliveira.

O processo, movido por Odaiza Jesus do Carmo, traz de volta à tona a relação profissional entre Virginia e Rezende, que já havia sido alvo de especulações após o término do casal. Segundo documentos anexados ao processo, a autora afirma ter firmado contrato com a empresa Rezende, Posso & Cia LTDA, que à época cuidava da carreira da influenciadora, para divulgação de uma promoção no Instagram da loira. O valor acordado foi R$ 13 mil, pagos integralmente.

Mas, de acordo com a denúncia, o que era para ser uma simples ação publicitária se transformou em dor de cabeça. A autora da ação diz ter enfrentado problemas com a imagem utilizada na postagem de Virginia e acusa os réus de não terem tomado providências para resolver o impasse. Pior: afirma que, mesmo após tentar contato direto com a influenciadora e a empresa, não obteve resposta, e a publicação nunca foi realizada da forma contratada.

"Virginia, segundo ela, nunca negou a intermediação entre seus serviços e a agência de seu ex-namorado", revela um trecho do processo. Agora, Odaiza cobra na Justiça não apenas o reembolso do valor investido, mas também uma indenização de R$ 60 mil por danos morais.

Uma ação semelhante foi aberta em 2022, mas acabou arquivada por abandono da parte autora. Desta vez, o processo foi redistribuído e corre no Foro Central de Londrina (PR), mesma cidade em que se deu origem à primeira disputa.

Vale lembrar que, desde o fim do relacionamento com Rezende, Virginia seguiu carreira solo, alcançando o topo do mercado de influenciadores e empreendedora de sucesso. Já o ex-namorado, dono da empresa citada no processo, também mantém carreira sólida nas redes. Apesar da separação, os dois precisaram, e, ao que tudo indica, ainda precisam, resolver pendências jurídicas do passado.