Leonardo se pronuncia sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, o cantor Leonardo não escondeu a emoção ao comentar o sobre o divórcio de Zé Felipe e Virginia Fonseca, que pegou muitos fãs de surpresa em maio deste ano. Com a voz embargada, ele confessou estar abalado: "Não existe ex-sogro. É pra sempre. A Virginia é uma pessoa maravilhosa. Estou sofrendo demais por dentro, todo mundo, o Brasil. Um monte de gente não queria isso. Virginia é um ser maravilhoso que apareceu nas nossas vidas. Nos deu três presentes. Três crianças maravilhosas."

As palavras do artista mostram o carinho que a família nutre por Virginia, mesmo após o término. A influenciadora, que já havia se declarado publicamente ao ex-sogro, reforçando que “sogro pra sempre e muito amor envolvido”, parece manter laços que vão além do casamento com Zé Felipe.

Durante a conversa, Leonardo também levantou esperança nos fãs que ainda torcem por uma reconciliação. "São duas crianças, 27 anos de idade, a gente entende. Acabou o amor. Eu não sei nada e também não quero saber. Se Deus nos abençoar, que eles fiquem, voltem, que acabe com isso. Vamos ser família para sempre."

A fala, apesar de não confirmar qualquer possibilidade, deixa no ar a expectativa de que tudo ainda pode mudar. Afinal, quando o assunto é o coração, nem mesmo os roteiros mais planejados conseguem prever o desfecho.