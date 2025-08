Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme; entenda

Justin Timberlake revelou em um post no Instagram, que foi diagnosticado com a doença de Lyme. A revelação veio logo após o fim de sua turnê mundial Forget Tomorrow, que percorreu diversos países e levantou questionamentos sobre a aparência abatida do astro nas últimas apresentações.

“Entre outras coisas, tenho lutado com alguns problemas de saúde, e fui diagnosticado com a doença de Lyme”, compartilhou o cantor de 44 anos na legenda de uma série de imagens dos bastidores da turnê. Em meio a fotos de shows e momentos íntimos com a equipe, ele desabafou: “Não digo isso para que sintam pena de mim, mas para dar uma ideia do que passei nos bastidores”.

Timberlake vinha sendo alvo de comentários nas redes sociais, com muitos fãs notando um semblante visivelmente mais cansado e até questionando sua entrega no palco. Agora, a revelação lança uma nova luz sobre os desafios que o artista enfrentava longe dos holofotes.

Segundo ele, houve hesitação em dividir algo tão pessoal com o público. “Fiquei relutante em contar porque achei que manter isso em silêncio era o melhor para minha privacidade”, explicou.

A doença de Lyme, transmitida por carrapatos, é conhecida por seus sintomas debilitantes e por afetar até mesmo grandes nomes do entretenimento. Shania Twain, Avril Lavigne e Justin Bieber já enfrentaram a condição, que pode causar fadiga extrema, dores articulares e alterações neurológicas.

Apesar do susto, o clima entre os fãs é de apoio e admiração pela coragem do astro em dividir um momento tão delicado. Ainda não se sabe se Timberlake precisará fazer uma pausa prolongada nos trabalhos, mas a revelação já reacendeu o debate sobre os impactos da doença e o preço cobrado pela fama.