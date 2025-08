Entenda a confusão entre os podcasts "Vênus"

Uma gafe nos bastidores de gravações virou o novo assunto das redes sociais e colocou dois podcasts com nomes quase idênticos no centro de uma discussão acalorada. Tudo começou quando a escritora e podcaster Camila Fremder, conhecida pelo programa “É Nóia Minha?”, aceitou participar do que pensava ser o tradicional "Vênus Podcast", comandado por Yas Yassine. Mas não era o podcast que imaginava.

"Falei: 'Eu conheço, eu sigo, já assisti, marca lá'", contou Camila, relembrando como reconheceu o nome "Vênus" na agenda de convites. Sem desconfiar, ela se dirigiu ao local combinando com o que achava ser a gravação do programa de Yas. Só que, ao chegar, percebeu os primeiros sinais de que algo não batia.

"Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço, uma caneca, um caderno... mas embaixo estava escrito algo como 'Uma conversa da mulher madura'. Aí eu pensei: 'Não estou onde acho que estou'", revelou.

A situação gerou confusão e virou assunto no X (antigo Twitter), onde os internautas comentaram sobre o uso de nomes semelhantes para projetos distintos. “Se até a convidada se confundiu, imagina o público?”, escreveu um seguidor. Outro foi além: “A parte mais engraçada foi a Camila tentando disfarçar que não tava entendendo nada”.

O "Venus Day Talks", programa que recebeu Camila, passou a ser questionado por utilizar um nome tão parecido com o já consolidado "Vênus Podcast". Para Yas Yassine, apresentadora do programa original, a escolha pode ser vista como algo que ultrapassa a coincidência. “Isso pode gerar confusão, não só entre os convidados, mas também com o público que acompanha”, comentou.