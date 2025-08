Bruna Marquezine ganha bolo surpresa em show no Rio

A atriz, Bruna Marquezine completa três décadas de vida nesta segunda-feira (4), foi surpreendida ainda no domingo (3) durante o Festival de Inverno no Rio. O momento aconteceu na área VIP do show de Caetano Veloso, onde ela apareceu ao lado da amiga Sasha Meneghel e ganhou um bolo com direito a velas e o tradicional “Parabéns!”.

De acordo com o Gshow, Bruna escolheu um dos espaços mais icônicos e exclusivos do Rio de Janeiro para a festa oficial, o Castelinho da Ilha Fiscal, um patrimônio tombado que raramente abre as portas para eventos privados. O local, conhecido por sua arquitetura neogótica e localização à beira-mar, foi reservado para o próximo dia 15 de julho.

Ainda segundo informações do jornalista Matheus Baldi, a festa terá início ao entardecer e deve durar cerca de seis horas, reunindo até 200 convidados. Um detalhe, no entanto, chamou atenção: algumas regras rígidas precisarão ser seguidas, já que o local é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A produção do evento está nas mãos de Marina Morena, e não se sabe ainda se haverá apresentações musicais ou outras surpresas ao longo da noite.

João Guilherme, ex-namorado de Bruna, é um dos convidados confirmados. A presença do ator reacende rumores sobre a relação dos dois, que nunca deixaram de trocar elogios nas redes sociais mesmo após o fim do affair.