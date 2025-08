Soraya Thronicke é hostilizada em show do Roupa Nova após subir ao palco

Durante o show da banda Roupa Nova, realizado na última sexta-feira (1º) em Campo Grande (MS), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi surpreendida por uma onda de vaias ao tentar intera gir com os músicos no palco.

No evento "Simplesmente Roupa Nova", realizado no Ondara Buffet, Soraya se dirigiu ao microfone para fazer uma pergunta sobre a música “Coração Pirata”, famosa por ter sido tema da novela Rainha da Sucata (1990). No entanto, sua fala foi interrompida diversas vezes por parte da plateia, que manifestou descontentamento com sua presença. Diante da reação, a senadora tentou contornar a situação dizendo: “Está tudo certo, a gente vive numa democracia”. Só após o pedido de respeito feito pelos próprios integrantes da banda, ela conseguiu concluir a pergunta.

A cena foi registrada por espectadores e viralizou nas redes sociais, reacendendo debates sobre a polarização política e os efeitos da exposição pública de figuras políticas em eventos culturais.

A reação negativa pode estar diretamente ligada ao rompimento público da senadora com Jair Bolsonaro. Eleita em 2018 com apoio do ex-presidente, Soraya rompeu com o bolsonarismo ao longo do mandato, criticando a condução do governo durante a pandemia, se posicionando a favor da vacinação em massa e contra o chamado “tratamento precoce”. Ela também teve atuação destacada na CPI da Covid e na CPMI dos atos golpistas de 8 de Janeiro, cobrando investigações sobre os ataques às sedes dos Três Poderes.

Em 2022, Thronicke chegou a disputar a Presidência da República pelo União Brasil, consolidando de vez sua trajetória independente do grupo que a elegeu.

Procurada, a parlamentar não comentou o episódio até o momento. O espaço permanece aberto. Enquanto isso, o vídeo do constrangimento segue circulando na internet, dividindo opiniões e alimentando novas tensões no cenário político.