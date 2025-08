Jessie J é internada às pressas após infecção grave nos pulmões

Jessie J voltou a preocupar os fãs neste final de semana após ser internada novamente, apenas seis semanas depois de ter comemorado sua vitória contra o câncer de mama. A artista britânica revelou, neste sábado (2), que precisou retornar ao hospital para tratar uma infecção que atingiu seus pulmões.

A cantora, de 36 anos, publicou uma imagem do próprio braço com acesso hospitalar e compartilhou com os seguidores os bastidores da internação. "Não era o esperado", escreveu, ao relatar que inicialmente os médicos suspeitaram de um coágulo sanguíneo no pulmão. O diagnóstico, felizmente, não se confirmou. Após uma bateria de exames, os profissionais identificaram uma infecção que provocou acúmulo de líquido, exigindo tratamento imediato.

Jessie explicou que foi levada para a mesma ala onde havia realizado a cirurgia de remoção da mama, em junho, uma coincidência que a deixou abalada. Ainda em processo de recuperação, ela desabafou sobre a frustração de enfrentar novos obstáculos em um momento em que desejava apenas retomar a normalidade: “É frustrante não me sentir melhor, apesar de tudo o que passei. Mas é a vida, eu sei disso”.

Mesmo liberada para continuar o tratamento em casa, a estrela pop confessou que ainda se sente limitada. Com a agenda de compromissos pressionando e a maternidade exigindo energia, Jessie revelou que sente culpa por não conseguir ser a mãe que gostaria neste momento delicado. “Acredito que talvez essa infecção seja o corpo me dizendo que preciso desacelerar”, refletiu.

Com shows marcados para setembro no Brasil, a passagem de Jessie por hospitais novamente joga incertezas sobre seu retorno aos palcos. Ainda sem confirmação de cancelamentos, a equipe da cantora não se pronunciou oficialmente sobre possíveis alterações na agenda. Nos bastidores, a expectativa é de que ela mantenha os compromissos, desde que a recuperação siga sem novas intercorrências.

Jessie J tem sido transparente com o público sobre sua luta pela saúde. De forma corajosa, compartilhou todo o processo desde o diagnóstico, em junho, até a cirurgia e, agora, o susto com a infecção. Mesmo diante das dificuldades, a artista reforça a importância de respeitar os próprios limites. “Preciso pegar mais leve comigo mesma”, concluiu.