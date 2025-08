Rodrigo Faro expõe medo nos bastidores do Dança dos Famosos

Confirmado como um dos nomes do elenco da temporada de 2025 do Dança dos Famosos, o ex apresentador da Record Rodrigo Faro confessou que, apesar da experiência no palco, não está totalmente tranquilo com o desafio que se aproxima, agora na Rede Globo.

Na noite do último domingo (3), durante sua participação no Domingão com Huck, ele apareceu ao lado de Rafa Kalimann e abriu o jogo sobre o que realmente o preocupa. Segundo Faro, o entusiasmo pela dança é real, mas a possibilidade de lesão ronda seus pensamentos desde o início dos ensaios. “Estou preparado, pegando muitos conselhos e muitas dicas com a Rafa, que brilhou no Dança. Eu só não quero machucar. Quero dançar e me divertir”, declarou o comunicador.

A resposta veio com incentivo. “Vai [se machucar] nada, você já está preparado. Vem do Dança Gatinho anos luz”, tranquilizou Rafa, referindo-se ao clássico quadro comandado por Faro em seus tempos de Record TV.

Ainda assim, o apresentador não escondeu que a idade pesa na hora de encarar a maratona de ensaios e coreografias. “Estou velho. Vamos ver no que vai dar, mas estou muito empolgado. Foi muito legal hoje. O Luciano [Huck] já me colocou para dançar, já foi uma zona, primeiro dia”, completou ele, demonstrando bom humor, mas também uma pitada de apreensão.