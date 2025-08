Namorada de Belo detona Gracyanne Barbosa e expõe pedido milionário no divórcio

Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, resolveu quebrar o silêncio e dar sua opinião sobre a separação do namorado e da ex, Gracyanne Barbosa, e deu declarações polêmicas sobre o processo de divórcio.

Tudo começou quando Gracyanne afirmou que não estaria exigindo nenhuma quantia financeira na separação. No entanto, a influenciadora Rayane reagiu diretamente nas redes sociais, acusando a ex-esposa de Belo de estar se contradizendo. “Não quer nem 1 real ou está pedindo 20 milhões pelo divórcio? Enfim, viva a hipocrisia!”, escreveu Rayane, sem meias palavras, em um comentário que rapidamente viralizou.

A declaração vem logo após uma entrevista concedida por Gracyanne ao portal Leo Dias, onde ela revelou que o divórcio ainda não foi finalizado porque “a outra parte”, no caso, Belo, não teria assinado os papéis. “Não estou oficialmente divorciada, ainda somos casados. Mas está na Justiça e já já vai acontecer. Foi litigioso porque quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?”, contou ela.

Gracyanne Barbosa ingressou com o pedido de divórcio litigioso no último dia 18 de julho, na 6ª Vara de Família da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro. Desde então, especulações sobre o fim da união e os reais motivos por trás da demora na separação alimentam uma crescente disputa pública, com direito a troca de farpas e revelações cada vez mais intensas.