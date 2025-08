Após ser acusada de crimes, Deolane revida e cobra R$ 16 mil na Justiça

Após ser publicamente acusada de crimes como tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa, a influenciadora digital Deolane Bezerra entrou com um processo contra Rafael Murmura e agora avança na Justiça para receber o valor determinado pela sentença.

A coluna Fábia Oliveira revelou que, no último dia 11 de julho, Deolane solicitou a intimação de Rafael para realizar o pagamento de aproximadamente R$ 16,7 mil, quantia que inclui atualização monetária e juros sobre os R$ 15 mil estipulados inicialmente. A influenciadora ainda recolheu, no dia 22, as custas necessárias para dar continuidade à fase de “cumprimento de sentença”, quando se busca a execução prática de uma decisão judicial definitiva.

“Caso o pagamento não ocorra de forma voluntária, a famosa pode pleitear medidas de penhora para garantir seu crédito”, informa o processo. A cobrança representa o ponto alto de uma disputa que começou após Murmura espalhar, nas redes sociais, acusações pesadas contra Deolane, inclusive mencionando envolvimento com o PCC e supostos esquemas de desvio de dinheiro por meio de plataformas de jogos online.

A batalha judicial teve início em agosto de 2024 e, em fevereiro deste ano, chegou ao fim na esfera cível, com vitória para Deolane. Rafael foi condenado a apagar os vídeos ofensivos e pagar R$ 15 mil em indenização. A revelia do réu, que não apresentou defesa, foi determinante para o desfecho favorável à influenciadora.

Apesar do avanço no campo cível, Deolane ainda enfrenta desafios na Justiça criminal, onde abriu outro processo contra o acusador. Até o momento, essa frente não tem sido tão promissora para a advogada e influenciadora, que amarga decisões desfavoráveis.