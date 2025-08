Whindersson Nunes expõe drama: "Superdotação atrapalhou relacionamentos"

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida no último domingo (3), o humorista Whindersson Nunes contou que foi diagnosticado com superdotação durante sua internação em uma clínica de reabilitação no ano passado. E o diagnóstico, segundo ele, não veio sem consequências: “Impulsividade”, resumiu, ao explicar como isso afetou seus relacionamentos amorosos.

Durante a conversa com a repórter Ana Carolina Raimundi, Whindersson falou abertamente sobre os bastidores de sua luta contra o vício em álcool, que o levou a procurar ajuda profissional. “Queria saber também o porquê dessa vontade de terminar a garrafa, não beber só um pouco. Só queria se fosse [a garrafa] inteira. Só querer se fosse demais”, desabafou.

Foi nesse processo de reabilitação que o humorista descobriu ser portador de altas habilidades. O QI acima da média, revelado após uma bateria de exames, lançou uma nova luz sobre os conflitos internos que ele vinha enfrentando havia anos. “Achei que era algo muito distante, e na verdade não era, às vezes você tem algum nível e não sabe”, contou, ainda surpreso.

Embora o termo “superdotado” possa parecer positivo à primeira vista, Whindersson explicou que a condição tem um lado obscuro. Segundo ele, a intensidade dos pensamentos e emoções pode criar uma sobrecarga mental difícil de administrar, o que contribui para momentos de profunda melancolia. “É questão de autoconhecimento mesmo. O que eu posso fazer é me preparar para esses períodos e não deixar esse fundo de poço, esses pensamentos, essa melancolia, te abraçar”, refletiu.

O artista também revelou que sua mente hiperativa foi, por diversas vezes, um obstáculo em seus relacionamentos. “Compulsão e impulsividade”, disse. “Num relacionamento, as pessoas têm horários, têm rotinas, e foi meio difícil pra mim nos meus relacionamentos, porque minha cabeça, às vezes, funciona em determinados horários.”

No desfecho da entrevista, Whindersson afirmou que não busca mais se curar da superdotação, mas sim aprender a conviver com ela. “A minha busca é mais por me conhecer e saber de onde eu tiro a minha arte, entendeu? Às vezes as pessoas estão em busca de outras coisas, de vencer, e eu já não estou mais pensando nisso.”