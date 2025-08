Namorada de Belo vai à delegacia após ser atacada nas redes sociais

Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, tomou uma decisão após ser alvo de novos ataques nas redes sociais. Na noite desta segunda-feira (4), a influenciadora compareceu à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, para registrar um boletim de ocorrência contra como uma série de calúnias, difamações e agressões verbais.

A decisão veio depois de declarações públicas feitas por seu ex-companheiro, Junior Navarro, que voltou a acusá-la de negligência com o filho do casal. O assunto, que deveria estar restrito ao ambiente judicial, acabou virando combustível para comentários inflamados nas redes, o que fez Rayane reagir. “O que não é permitido, e jamais será, é calúnia, difamação, perseguição, ameaças e agressões verbais”, escreveu a influenciadora, visivelmente abalada, ao compartilhar o desabafo com seus seguidores.

Em uma longa publicação, Rayane fez questão de esclarecer que as questões legais envolvendo guarda e pensão alimentícia estão sendo tratadas judicialmente, e em sigilo. “Como eu já mencionei anteriormente, o processo relacionado à guarda do meu filho e à pensão alimentícia corre em segredo de justiça. Por esse motivo, não posso, e nem devo, expor aqui as provas que comprovam a minha verdade”, afirmou.

A influenciadora também reforçou que a internet não pode ser usada como tribunal popular. “A internet não é uma terra sem lei e nem tribunal!”, declarou, justificando sua ida à delegacia como forma de proteger sua integridade e a do filho.

Enquanto Rayane busca respaldo legal, o ex continua alimentando a polêmica. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Junior Navarro se mostrou inconformado com o fato de o filho se referir a Belo como “papai Marcelo”, nome verdadeiro do cantor. “Eu mandei para ela: ‘Que história é essa?’ (...) Eu falei: ‘Queria que você pedisse para tirar isso’, mas ela não deu atenção”, afirmou o ex, acusando a influenciadora de manipular a imagem do casal para o público.