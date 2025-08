Lucas Guimarães expõe dor após separação de Carlinhos Maia: "desabando"

O influenciador Lucas Guimarães, que se separou recentemente de Carlinhos Maia após 15 anos de união, emocionou seguidores ao revelar como tem enfrentado a fase mais conturbada de sua vida pessoal após o fim do relacionamento.

Sem citar nomes diretamente, Lucas publicou mensagens com forte tom de reflexão, que logo repercutiram entre os fãs e internautas atentos à separação do casal que por anos foi símbolo de representatividade nas redes. “Sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá… É quando tudo diz ‘não’ e você carrega consigo a certeza de que a última palavra vem de Deus…”, escreveu o apresentador, atualmente no comando do programa “Eita, Lucas”, no SBT.

A separação foi envolta em rumores, especialmente após Carlinhos Maia ser flagrado em momentos íntimos ao lado de Eduarda Luvisneck, nome que passou a circular como pivô do término. Segundo o colunista Leo Dias, Lucas teria descoberto a bissexualidade após se aproximar de Eduarda, algo que o ex-marido teria reprovado.

Mesmo sem entrar em detalhes sobre a ruptura, Lucas deixou claro que enfrenta um verdadeiro turbilhão emocional. “É ver tudo dando errado e, ainda assim, não desistir de tentar. É acreditar na capacidade de vencer. E, acima de tudo, colocar Deus à frente de todas as coisas”, continuou em seu desabafo.

Ao final da publicação, Lucas surpreendeu ao dedicar a mensagem a uma pessoa cujo nome não foi revelado. “Eu amo você e só lhe desejo o melhor dessa vida. Um xero no seu coração”, escreveu, reacendendo especulações sobre para quem seria o recado, e se ainda haveria sentimento entre os dois.

Lucas chegou a confrontar Carlinhos por conta da aproximação com Eduarda e fez acusações diretas. “[Estava] fingindo que era hétero. Não tem vergonha na sua cara não, rapaz? Arrumando sarna para se coçar”, declarou, enquanto Carlinhos se limitou a dizer que estava “confuso”.