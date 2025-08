Nikolas Ferreira reage à prisão domiciliar de Bolsonaro

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi decretada nesta segunda-feira (4), e uma das reações mais comentadas veio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar não poupou críticas ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, responsável por decretar a medida que restringe a liberdade do ex-presidente.

Nikolas, que possui forte presença nas redes e costuma levantar debates acalorados, começou seu desabafo rebatendo os motivos da decisão judicial. “E qual foi o motivo? Foi corrupção? Não. Rachadinha? Também não. Lavagem de dinheiro, corrupção passiva, como Lula foi condenado? Também não. Foi porque roubou pessoas no INSS? Também não. Qual foi o motivo, então, Nikolas? Pasmem: Porque ele teria usado redes sociais de outros para poder potencializar a manifestação do dia 3 de agosto, como se ele tivesse feito também parte dos ataques ao STF”, afirmou, indignado.

A decisão do ministro do STF surpreendeu ao incluir Nikolas Ferreira como um dos elementos que influenciaram a urgência da medida contra Bolsonaro. Segundo o portal Leo Dias, a citação ao nome do deputado se deu após sua participação em interações com o ex-presidente, o que, na visão do Supremo, teria servido como incentivo para os atos do último domingo (3), que tomaram as ruas em diversas cidades do país.

Na manifestação, Bolsonaro apareceu em uma chamada de vídeo, sem dizer uma palavra, compartilhada por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Ainda assim, o simples fato de sua imagem ter sido transmitida foi considerado grave pela Corte, o que acendeu o alerta em Brasília. Nikolas questionou a proporcionalidade da punição: “Estamos tratando isso como se fosse um crime de alta periculosidade. Só por aparecer em vídeo?”

O deputado resgatou o episódio em que os Estados Unidos sancionaram Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, norma usada contra violações de direitos humanos, e elevou o tom: “Posso falar? Lei Magnitsky é pouco para Alexandre de Moraes. O que resta para ele mesmo é uma boa cadeia.”