Após audiência, Oruam deixa isolamento e é transferido para cela coletiva

O Após passar dias em uma cela individual desde sua prisão, o rapper Mauro Davi Nepomuceno, o Oruam, foi oficialmente transferido para uma cela coletiva na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu 3, uma das unidades de segurança máxima mais rigorosas do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste da cidade. A movimentação foi confirmada nesta segunda-feira (4) pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A mudança ocorreu logo após uma nova audiência de custódia que manteve a prisão do artista. De acordo com a Seap, a transferência segue os protocolos padrão que avaliam o perfil, o comportamento e o grau de risco dos detentos. Desde que foi detido, no último dia 22 de julho, Oruam vinha cumprindo regime de isolamento. Agora, passará a conviver com outros presos, o que, dadas as circunstâncias, adiciona uma nova camada de tensão à sua permanência no presídio.

A Penitenciária Dr. Serrano Neves, onde o rapper está custodiado, é conhecida por abrigar figuras de alta periculosidade e integrantes de facções criminosas que operam no estado. A conexão familiar de Oruam com Márcio dos Santos Nepomuceno, o temido Marcinho VP, apontado pelas autoridades como um dos chefes da maior organização criminosa do Rio, levanta ainda mais questionamentos sobre os próximos passos dessa história que tem movimentado o noticiário policial.

Oruam responde atualmente a sete acusações formais: “tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal”, conforme apurou a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Ainda segundo o inquérito, um imóvel ligado ao cantor estaria servindo de esconderijo para foragidos da Justiça, o que agravou ainda mais a situação jurídica do artista.