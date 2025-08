Monica Benini revela como está a filha após diagnóstico de síndrome rara

A influenciadora Monica Benini, esposa do cantor Junior Lima, usou as redes sociais para compartilhar uma atualização sobre o estado de saúde da filha, Lara, de apenas 3 anos. A pequena foi diagnosticada recentemente com síndrome nefrótica, uma condição rara que compromete o funcionamento dos rins e pode trazer complicações sérias se não for tratada corretamente.

Na noite desta segunda-feira (4), Monica surgiu nos stories do Instagram e trouxe uma boa notícia aos seguidores que acompanham de perto a luta da família. “Vocês estão perguntando da Larinha: ela está ótima, reagindo super bem ao tratamento e já com previsões para finalizar esse ciclo!”, escreveu ela, revelando alívio diante da evolução positiva no quadro da filha.

Foi no dia 22 de julho que o casal decidiu tornar público o diagnóstico de Lara. Em um vídeo publicado no Instagram, Junior e Monica apareceram juntos para explicar que, apesar de manterem a vida familiar longe dos holofotes, sentiram que a situação poderia servir de alerta para outras famílias. O músico, visivelmente comovido, detalhou os primeiros momentos após a descoberta. “É uma síndrome que afeta os rins, é muito sério se não tratada. O tratamento é muito intenso, com remédios bem fortes. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso, em que não sabia como é que seria”, declarou ele na ocasião.

Felizmente, a menina reagiu de forma positiva à medicação, o que trouxe esperança e tranquilidade à família. A síndrome nefrótica costuma provocar sintomas como inchaço, perda de proteínas na urina e, em casos mais graves, pode evoluir para quadros crônicos. O acompanhamento médico contínuo é essencial, e a resposta ao tratamento nem sempre é garantida, o que tornou o diagnóstico ainda mais delicado para os pais.

Além de Lara, Junior e Monica também são pais de Otto, de 7 anos. Discretos com a vida pessoal, o casal raramente compartilha intimidades com o público, mas abriu uma exceção diante da gravidade da situação, e agora divide a alegria da recuperação da filha com os fãs.