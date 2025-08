Luciano Camargo revela ordem divina por trás da carreira solo

Luciano Camargo revela que sua guinada rumo à música gospel não foi apenas uma escolha artística, mas sim uma missão espiritual. Em entrevista ao programa Viver Sertanejo, o cantor, que lançou recentemente um álbum dedicado inteiramente a louvores, revelou que sua decisão teve influência direta de sua fé, e até de ordens vindas do alto.

“Quando eu resolvi gravar um álbum só com louvores, foi juntando uma vontade minha, com um pedido da minha mãe e uma ordem divina. Porque hoje eu sei que tudo o que eu comecei em 2020, logo após a minha conversão, foi uma ordem divina”, afirmou Luciano, em um raro momento de abertura sobre sua vida espiritual.

Enquanto fãs especulam sobre uma possível separação definitiva da icônica dupla com Zezé di Camargo, Luciano fez questão de destacar que o irmão sempre o apoiou na nova fase. “Deus me deu uma missão, que foi levar, através da minha voz, a palavra d’Ele. Sempre tive muito apoio do Zezé para tudo”, declarou, afastando rumores de desavenças entre os dois.

Ainda assim, foi sua declaração sobre o futuro da dupla que causou frisson entre os admiradores mais nostálgicos. Depois de muita especulação e silêncio, Luciano falou abertamente sobre os boatos de rompimento com Zezé:

“A dupla Zezé de Camargo e Luciano só vai parar de existir quando os dois estiverem bem velhinhos. Porque nós nascemos para isso”, decretou.

A fala soa como uma promessa, ou até uma despedida antecipada para os fãs que há décadas acompanham uma das parcerias mais duradouras e queridas da música brasileira.

Nos bastidores, há quem diga que os caminhos dos irmãos vêm se distanciando desde a pandemia, quando Luciano começou a se aprofundar na fé e a dedicar mais tempo à música cristã. A confirmação de que a escolha foi motivada por uma “ordem divina” apenas reforça que sua nova trajetória não tem volta.