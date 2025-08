Lore Improta se pronuncia após Andressa Urach revelar noite com Leo Santana

Durante a entrevista no Superpop com Luciana Gimenez, a ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach abriu o jogo sobre antigos affairs com celebridades e não poupou detalhes ao relembrar um suposto encontro íntimo com o cantor Leo Santana. “Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Aquele ali mexeu com meu útero. Grandão em todos os sentidos, viu Luciana”, disparou Urach, arrancando reações calorosas da plateia.

A fala repercutiu intensamente nas redes sociais e, como era de se esperar, os olhares se voltaram para Lore Improta, esposa do cantor. A dançarina, que é conhecida pelo bom humor nas redes, não fugiu do assunto, mas surpreendeu com a maneira como respondeu. Em uma postagem feita na segunda-feira (4), Lore apareceu descontraída, brincando com o excesso de sensualidade do marido. Ao som de “Desliza”, música de Leo com Melody, ela escreveu: “Para de aparecer sem camisa em todas as oportunidades, Leandro”, soltando o verbo com direito a caretas e caras provocativas no vídeo.

Sem mencionar diretamente a fala de Urach, a publicação de Lore foi interpretada como uma resposta elegante, carregada de ironia e autoconfiança. Leo, por sua vez, entrou na brincadeira e comentou: “Rapaz, você é terrível! Neni, é minha equipe que me obriga, culpa delas! Te amo.” Seguidores reagiram com empolgação. “É isso mesmo, Lore! Acaba com a ousadia dele”, disse uma fã. Outro elogiou: “Ela manda o recado com elegância e educação. A Lore é sempre maravilhosa.”

No mesmo programa, ela elogiou outras celebridades com quem afirma ter se envolvido no passado, como Gusttavo Lima, “Gostoso, animado, maravilhoso”, e Cauã Reymond, que ela classificou como “delicioso”. Ainda na lista, Cristiano Ronaldo foi exaltado como “perfeito em cada detalhe”, segundo ela: “Cheirosinho, depilado, branquinho, educadíssimo… Um homem maravilhoso.”

A modelo garantiu que não tem intenção de criar confusão: “Não quero destruir lar de ninguém. Hoje todos estão casados, felizes, eu respeito isso. Tudo isso foi antes, quando estavam livres.” Mesmo com o discurso de paz, a loira segue alimentando a curiosidade do público com revelações picantes sobre o passado e continua sendo um dos nomes mais comentados nas redes sociais.