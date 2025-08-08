Internado há mais de dois meses, Faustão recebe apoio de famosos nas redes

Fausto Silva, de 75 anos, segue internado há mais de dois meses no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, enfrentando uma batalha contra complicações de saúde. O apresentador passou por um transplante de fígado e, mais recentemente, por um retransplante renal, após agravamento de seu quadro clínico. Desde o dia 21 de maio, ele permanece hospitalizado devido a uma infecção bacteriana grave com sepse.

A notícia da nova cirurgia gerou comoção nas redes sociais. Várias personalidades da mídia e da televisão brasileira demonstraram publicamente seu apoio ao veterano. “Já deu certo”, afirmou Ticiane Pinheiro, em um tom de fé.

A atriz Solange Couto foi ainda mais direta em sua manifestação: “Deus cuide do Fausto e faça um milagre na vida deste querido!”. Kika Sato, mãe de Sabrina Sato, também desejou melhoras ao apresentador, assim como a atriz Aline Campos, que escreveu: “Que fique bem logo”. O ator Leonardo Miggiorin também não ficou de fora: “Boa recuperação, mestre”.

Durante o Bom Dia Brasil, nesta sexta-feira (8), a jornalista Sabina Simonato quebrou o protocolo para prestar solidariedade ao comunicador. Ao final do noticiário, ela atualizou os telespectadores sobre o estado de saúde de Faustão e encerrou com um desejo emocionado: “A gente se despede por aqui acompanhando e na torcida pela recuperação de Faustão, que passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim”.