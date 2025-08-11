Nicole Bahls rebate críticas após estreia no "Dança dos Famosos"

No palco da estreia do “Dança dos Famosos” no “Domingão com Huck”, neste domingo (10) a apresentadora Nicole Bahls, de 39 anos, integrou o Grupo B, ao lado de David Junior, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme, ao som de “Praieiro”, sucesso da banda Jammil e Uma Noites.

Apesar da empolgação, o desempenho da ex-Fazenda virou assunto nas redes sociais. Internautas apontaram falta de sincronia com o restante da equipe e não pouparam comentários sobre o ritmo da famosa. Sem se deixar abalar, Nicole quebrou o silêncio e respondeu diretamente às críticas. “Mesmo com minhas imperfeições, sei que sou amada. O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de aprender mais e me superar”, declarou.

A artista também compartilhou que, por trás da pressão da competição, está vivendo um momento pessoal importante. “Obrigada por cada mensagem de carinho e amor, vocês aqueceram meu coração. Pela paciência que sempre tem comigo, amo vocês e amo fazer vocês sorrirem, preenche minha alma”, afirmou, reforçando que está usando a experiência para vencer a timidez.

Nicole ainda aproveitou para se dirigir aos professores Fernando Perrotti, Dudu Dance, Jaque Paraense e Ma Fernandes, que a acompanham nos treinos intensivos. “São tão dedicados e amorosos comigo todos os dias. Amo vocês, fiquem com Deus. Amanhã é um novo recomeço e uma nova chance de acertar”, escreveu.