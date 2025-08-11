Arlindinho promete manter vivo o legado do pai: 'Vou seguir do meu jeito'"

Aos 66 anos, o compositor e cantor Arlindo Cruz morreu no Rio de Janeiro, vítima de complicações de uma pneumonia. Internado no CTI da Casa de Saúde São José, o artista vinha enfrentando fragilidades de saúde desde o acidente vascular cerebral hemorrágico sofrido em 2017. Na ocasião, passou um ano e meio internado e, mesmo longe dos palcos, seguiu lutando, com diversas internações ao longo dos últimos anos.

Agora, o filho Arlindinho promete que o legado não será esquecido. Em entrevista ao “Fantástico”, ele falou sobre o peso e a honra de carregar o nome do pai. “Eu sei que jamais vou ser 10% do que meu pai foi, da genialidade que ele teve, mas vou seguir o legado e fazer do meu jeito. Quero melhorar ainda mais e honrar ele”, declarou, deixando claro que o samba segue pulsando no coração da família.

O cantor também revelou um momento particular do adeus, marcado por uma lembrança única. “Ele sempre foi um cara muito feliz, leve e parceirão. Ali no velório eu fiquei falando ‘Valeu, valeu, valeu’. Era algo que ele dizia muito. E valeu mesmo”, contou, emocionado.

Ao lado da mãe, Babi Cruz, e da irmã, Flora Cruz, Arlindinho reforçou a força da união familiar nesse período. “Nossa família sempre foi muito unida. Apesar de ter problemas como toda família tem, ninguém nunca soltou a mão de ninguém. Nesses últimos oito anos, aproveitamos mais ainda para estar mais unidos, protegendo um ao outro”, afirmou.



