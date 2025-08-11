Lucas Guimarães reencontra Carlinhos Maia e se provocam nos stories

O ex-casal, Lucas Guimarães e Carlinhos Maia, que recentemente anunciou o fim do relacionamento, voltou a dividir o mesmo espaço quando Lucas foi até a antiga residência para buscar o que restava de seus pertences. O momento foi registrado nos stories do Instagram, onde as trocas afiadas tomaram conta da cena. “Gente, olha quem veio pegar os restos das coisas dele… Eita! É coisa, viu”, disparou Carlinhos, recebendo na hora a resposta de Lucas: “Muita roupa e muito tênis”.

A partir daí, as cutucadas ganharam força. Entre risos e indiretas, Carlinhos soltou: “Lucas, vou aparecer com um monte de quenga dentro de casa”, ao que Lucas respondeu sem hesitar: “Aqui vai virar um cabaré, do jeito que ele sonhou”. Até insinuações sobre possíveis encontros “num motel” entraram na conversa, junto a comentários sobre a viagem de Lucas para a Grécia. Entre as provocações, Carlinhos também abriu o jogo sobre sua vida amorosa: “Ninguém me quer, não. Não recebo mensagens. Estou trabalhando como uma cachorra e não estou tendo tempo nem para paquerar”.

O bate-boca descontraído deu espaço para um momento sobre mudanças físicas pós-término. Lucas afirmou ter emagrecido, mas Carlinhos fez questão de contestar: “Ele não emagreceu de amor, não. Emagreceu tomando um monte de Monjauro no rabo, tomando 8 canetadas”. Lucas confirmou o uso do medicamento, mas explicou que a perda de apetite também teve peso na transformação: “Passei quase uma semana sem comer, mas já estou reagindo. Ninguém morre nem vai morrer de amor, não”.

Entre risadas, os dois ainda trocaram opiniões sobre quem sofreria mais no futuro. “Agora eu acho que estou sofrendo mais do que você, mas depois você vai sofrer mais”, disse Carlinhos. Lucas rebateu: “Acho que não vou sofrer, não. Não estou a fim de sofrer”. E encerrou com uma frase que arrancou reações: “Quem confundiu as bolas foi você. Eu tenho certeza absoluta de que sou gay”. Carlinhos, por sua vez, respondeu em tom reflexivo: “Eu não tenho certeza de nada na minha vida, sou uma pessoa incerta, uma metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas”.