Faustão reage após cirurgias; saiba o estado de saúde do apresentador

Internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador Fausto Silva, 75 anos, luta contra uma infecção bacteriana aguda com sepse e, nos últimos dias, passou por um momento decisivo na recuperação. Após duas cirurgias de grande porte, um transplante de fígado e um retransplante de rim, realizadas na última semana, Faustão foi extubado no sábado, 9, em um avanço considerado significativo pela equipe médica.

A informação foi confirmada oficialmente pela assessoria do apresentador e celebrada por João Silva, seu filho, que tranquilizou os admiradores ao afirmar que o pai “está bem”. O boletim médico divulgado na quinta-feira, 7, indicou que Faustão vem respondendo de maneira satisfatória ao tratamento e ao processo de reabilitação clínica e nutricional, reforçando que cada passo dado agora é crucial para a retomada de sua saúde.

Os procedimentos cirúrgicos ocorreram nos dias 7 e 8 de agosto, conforme informações do portal Metrópoles. O retransplante de rim, segundo a equipe médica, já estava previsto há cerca de um ano, enquanto o transplante de fígado foi realizado diante da necessidade urgente. Apesar da complexidade, os médicos destacaram que a recuperação do comunicador tem surpreendido.

No último domingo, 10, Dia dos Pais, Faustão recebeu a visita especial dos filhos Lara, João e Rodrigo, momento que trouxe emoção e ânimo para o apresentador. A esposa, Luciana Cardoso, não pôde comparecer por estar gripada, mas segue acompanhando de perto cada atualização sobre o quadro clínico.