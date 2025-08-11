Poliana Rocha fala sobre mãe de Virginia Fonseca

No último fim de semana, Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, decidiu falar abertamente sobre a mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, após um vídeo da empresária desejar feliz Dia dos Pais à filha ganhar repercussão nas redes sociais e levantar rumores de rivalidade familiar.

A esposa do Leonardo fez questão de negar qualquer clima de briga ou disputa entre os parentes. Em um longo desabafo nos Stories, Poliana garantiu que, apesar do término de Zé Felipe e Virginia, o respeito e o carinho entre as famílias permanecem intactos. “Gente, internet terra sem lei, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia tudo virou ataque pessoal. E sabe que eu venho falar para vocês, porque é triste sabe por que? Porque as pessoas querem ver uma rivalidade entre duas famílias e isso é muito triste, por isso que eu venho aqui e me posiciono, eu falo, porque é triste, as famílias, o relacionamento deles, a relação deles deu certo cinco anos e acabou, mas o relacionamento que foi construído com a família não acabou não”.

Rebatendo as especulações, ela afirmou que mantém um vínculo sólido com Margareth: “Nós temos um relacionamento de respeito, de cumplicidade, de carinho, de amor, de acolhimento e isso não é assim ó, vou virar a chavinha e acabou o relacionamento com a família toda, não é a assim não e nem quero que seja assim para falar a verdade para vocês, porque eu acho que a gente precisa ter uma harmonia muito grande para gente criar nossos netos então assim, eu falo para vocês: parem com esse mimi, o que tiver que falar, nós somos adultas a gente chega conversa e fala, não fiquem destilando veneno em duas famílias”.

Poliana também relembrou o peso emocional do rompimento: “Esse processo da separação foi muito dolorido para gente até mais do que para gente, sabe, eu, Margareth, falo por ela, e Leonardo, nós sofremos muito, passamos por um luto horrível, que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Então, não vamos ficar destilando esse veneninho não, porque a gente precisava realmente estar em um ambiente muito harmônico para gente conseguir dar um suporte emocional melhor para nossos netos”.



