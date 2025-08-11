Lucas Leto vira assunto ao apoiar Álvaro durante crise de pânico

Durante os ensaios do Dança dos Famosos, o influenciador Álvaro sofreu uma crise de pânico pouco antes da primeira apresentação, e o ator Lucas Leto, que substituiu o cantor MC Livinho, não pensou duas vezes antes de ajudar . Em um registro que rapidamente viralizou, o ator de Sardinha emVale Tudo apareceu deitado no chão ao lado do influenciador, que não escondeu a gratidão. “Lucas Leto, queria que o mundo tivesse acesso a 1% do seu coração pra ver o quão incrível você é. Dividir essa experiência com você tá sendo bom demais”, escreveu Álvaro em seus Stories. A declaração colocou o nome do ator entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Com a repercussão, Lucas fez questão de explicar o momento e revelou a razão por trás da cena: “Gente, o Álvaro nessa hora tava tendo um ataque de pânico, aí eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo”.

A atitude não passou despercebida e logo surgiram comentários animados dos fãs, que começaram a “shippar” a dupla. “Já podemos shippar Lucas Leto e Álvaro?”, perguntou um internauta. “Agora a minha duplinha é o Álvaro e o Lucas Leto”, escreveu outro. “Lucas Leto e Álvaro dariam um bom casal, vou shippar!”, declarou mais um seguidor. Teve até quem fosse mais ousado: “Não vou mentir que queria o Álvaro & Lucas Leto se pegando…”.