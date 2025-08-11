Mara Maravilha vence liminar em briga judicial sobre reality polêmico

A disputa judicial envolvendo Mara Maravilha e a C4 Brokers ganhou uma decisão. Depois de semanas de acusações públicas e vídeos polêmicos, a artista conquistou na Justiça uma liminar que pode mudar os rumos do caso.

A confusão começou quando os fundadores da C4 Brokers, autointitulados “CEOs”, divulgaram um vídeo para rebater as denúncias feitas por Mara. Na gravação, eles afirmam ter desembolsado R$ 39 mil para participar de um reality show, deixando claro que não eram patrocinadores e que jamais teriam a responsabilidade de providenciar o terreno da casa que serviria como prêmio para o corretor vencedor. Segundo a dupla, essa obrigação seria da própria Mara.

A resposta da artista veio rápida. Pouco depois da publicação, ela voltou a acionar a Justiça, reforçando o pedido de liminar feito no início do processo. Nos autos, Mara argumenta que os empresários estariam tentando induzir o público ao erro com declarações falsas sobre sua conduta.

No dia 31 de julho, a estratégia surtiu efeito. A juíza responsável deferiu a liminar, proibindo a C4 Brokers de fazer qualquer declaração pública — seja nas redes sociais, na imprensa ou em outros meios — que atribua a ela a responsabilidade pelo terreno do prêmio. Para fundamentar a decisão, a magistrada destacou que Mara apresentou documentos robustos, incluindo o contrato original, que indicam a probabilidade de seu direito.

O caso, que já vinha chamando atenção, agora ganha contornos ainda mais intensos. Nos processos, Mara alega que firmou contrato com a empresa na condição de realizadora do reality, enquanto a C4 Brokers entraria apenas como participante. A decisão judicial marca um ponto a favor da apresentadora, mas a batalha nos tribunais promete continuar.