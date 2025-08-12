Caso Hytalo Santos: Justiça pede suspensão urgente de sua empresa

O influenciador paraibano Hytalo Santos, conhecido por rifas milionárias e prêmios que vão de celulares a motos e cheques acima de R$ 1 milhão, enfrenta o momento mais delicado de sua carreira. O Ministério Público da Paraíba (MPPB), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Polícia Civil se uniram para pedir a suspensão imediata da “Fartura Premiações”, empresa por trás dos sorteios que ajudaram a projetar seu nome nas redes.

O pedido foi encaminhado à Loteria do Estado da Paraíba (Lotep), responsável por autorizar o funcionamento da companhia, e exige que as atividades sejam paralisadas em até 48 horas. Segundo o documento, a suspensão deve permanecer até que seja comprovado o fim das irregularidades apontadas pela investigação.

As autoridades afirmam haver indícios preocupantes: uso da imagem de adolescentes em contexto de “adultização” com conotação sexual para fins comerciais, exploração de trabalho infantil, riscos psicológicos e de aliciamento ligados à superexposição digital, além da violação de direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição. O texto também destaca a ausência de mecanismos eficazes para impedir a participação de menores em apostas.

Com quase 2 milhões de seguidores no Instagram da “Fartura Premiações”, a divulgação das rifas e entrega de prêmios sempre foi conduzida pelo próprio Hytalo, que aparece abraçando ganhadores e exibindo cheques vultosos. No entanto, seu perfil pessoal está fora do ar desde que o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, fez uma denúncia sobre conteúdos considerados propícios à pedofilia.

Natural de Cajazeiras (PB), Hytalo construiu fama no TikTok com vídeos no estilo “casa de influenciadores”, atraindo mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Chamando suas fãs de “filhas” e participando de dinâmicas de dança com jovens, o criador de conteúdo agora vê seu império digital ameaçado por uma investigação que pode mudar o rumo de sua trajetória.