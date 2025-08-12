Yudi Tamashiro vende tudo e anuncia mudança radical para o Japão

Aos 33 anos, Yudi Tamashiro, ex apresentador do “Bom Dia & Cia”, acaba de surpreender os fãs com uma decisão. Em vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (11), o artista revelou que está vendendo a casa, o apartamento e o carro para se mudar definitivamente para o Japão, acompanhado da esposa Mila, do filho recém-nascido Davi, da mãe, da irmã e do cunhado.

“Eu, minha esposa, meu filho, minha mãe, minha irmã, o marido dela, vamos morar no Japão! Bom, eu sempre soube que um dia eu gravaria esse vídeo, que um dia eu viveria isso daqui”, declarou o ex-apresentador, emocionado. A mudança, segundo ele, é motivada por um propósito espiritual: levar o evangelismo ao país asiático.

No registro, Yudi confirmou que os bens conquistados ao longo dos anos estão à venda. “Essa casa que vocês estão vendo aqui, onde conquistei durante muitos anos, nós reformamos em família. Está à venda? Sim, está à venda. Nós vamos vender essa casa, vamos vender apartamento, vamos vender carro”, afirmou.

A conexão de Yudi com o Japão vem de longe. O artista viveu no país na infância, antes de retornar ao Brasil com os pais. Agora, ele afirma que o retorno é movido por um chamado pessoal. “O meu encontro com Cristo foi através da dor. Agora é uma decisão através do amor. Um amor por um país, um amor pela cultura, um amor pelas pessoas, um amor pelo chamado.”

Mesmo sem emprego garantido no exterior, Yudi garante que está preparado para o desafio. “Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas nós sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que nós queremos viver o evangelho puro e simples”, disse. Em tom de despedida, ele deixou claro que a mudança também simboliza um rompimento com o passado: “Estamos queimando as carroças e indo sentindo ao nosso chamado. Livres de todo o medo, livres de pessoas, livres de fama, sucesso.”