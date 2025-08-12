Andressa Urach confirma volta ao Carnaval após 13 anos afastada

Após 13 anos longe da folia, Andressa Urach está pronta para brilhar novamente no Carnaval. A modelo, que se afastou da festa após a polêmica com a Tom Maior, foi anunciada como musa da Unidos do Porto da Pedra e fará seu desfile triunfal na Sapucaí em 2026. A notícia, divulgada primeiro pela revista Quem, foi confirmada pela própria Andressa, que falou ao portal LeoDias sobre o momento especial.

“Tô muitooo feliz, me sinto livre! Fiquei lisonjeada em receber o convite! Ainda mais com um samba enredo que eu represento”, declarou, radiante com o convite.

O enredo escolhido pela escola, “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, promete causar impacto. A proposta é dar voz e visibilidade a mulheres historicamente marginalizadas, explorando suas vivências entre o sagrado e o profano, o luxo e a escassez, e quebrando preconceitos que há séculos acompanham essas narrativas.

Para Urach, que sempre esteve no centro de grandes histórias e transformações pessoais, a volta à Avenida simboliza mais que um retorno: é a chance de mostrar uma nova versão de si mesma, agora em um palco que sempre foi sinônimo de glamour, superação e reinvenção. A expectativa para sua presença já movimenta os bastidores do Carnaval carioca e promete um dos momentos mais comentados do desfile de 2026.