Carlinhos Maia vira réu e se defende de acusação de propaganda enganosa

Em meio à polêmica sobre seu divórcio com Lucas Guimarães, Carlinhos Maia enfrenta outro desafio, responder na Justiça a uma acusação de propaganda enganosa. O influenciador, agora réu em uma ação movida por Amanda do Nascimento Alves Rodrigues, apresentou defesa no último dia 8, negando qualquer responsabilidade no caso.

Segundo a ação, a consumidora afirma ter contratado os serviços da empresa Positivo após assistir a uma publicação de Carlinhos em seu Instagram. Na propaganda, o influenciador falava sobre uma ferramenta para “iniciar 2025 com o nome limpo” e prometia que a empresa poderia regularizar dívidas em até 30 dias, além de oferecer um cartão de crédito para negativados. Amanda diz ter confiado na palavra do artista e pago R$ 497 à companhia, mas afirma que nenhum dos serviços prometidos foi realizado.

Nos documentos obtidos pela coluna de Fábia Oliveira, Carlinhos sustenta que sua participação se limitou a divulgar a marca, sem qualquer envolvimento no contrato firmado entre Amanda e a empresa. Ele afirmou não integrar a cadeia de fornecimento e argumentou que não cabe ao influenciador investigar possíveis falhas ou abusos nos anúncios que recebe para promover. Para o artista, só haveria propaganda enganosa se tivesse agido com “intenção clara e inequívoca de enganar seu público”.

A autora do processo pede que a Positivo e seu diretor, Igor Lima, devolvam o valor pago e, junto com Carlinhos, arquem com uma indenização de R$ 30 mil por danos morais. Em resposta, o influenciador acusou Amanda de não comprovar prejuízo moral e classificou o valor solicitado como abusivo.

Enquanto isso, no Reclame Aqui, as propagandas feitas por Carlinhos para a Positivo seguem associadas a inúmeras reclamações de consumidores que relatam frustração com serviços não prestados. Até o fechamento desta matéria, a Positivo não havia apresentado defesa no processo, que promete ainda render novos capítulos.