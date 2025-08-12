Lucas Guimarães abre o jogo sobre vida amorosa após separação de Carlinhos

Lucas Guimarães quebrou o silêncio sobre a vida amorosa semanas depois do fim do relacionamento de 15 anos com Carlinhos Maia. Durante a madrugada desta terça-feira (12), o influenciador usou suas redes sociais para conversar com os seguidores e explicar por que, no momento, não está se envolvendo com ninguém.

Ele confessou que a rotina intensa de trabalho tem deixado pouco espaço para novas experiências. “Eu tô trabalhando tanto que tô com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas quando vejo, penso: ‘Vou nada. Começar uma conversa agora? Tô com preguiça’”, disse.

Lucas também comentou sobre a enxurrada de convites que recebe diariamente e a falta de energia para responder. “O tempo que eu tenho é pra descansar e amanhã já acordo tendo que trabalhar. Tem como não, eu não tenho tempo nem de paquerar”, afirmou, deixando claro que a prioridade, por enquanto, é o trabalho.

Ao ser incentivado por amigos e fãs a “se jogar” em novas aventuras, o influenciador foi direto: “Gente, eu não tenho alma de quenga não, viu? Nada contra quem é, cada um faz da sua vida, do seu furor e das suas partes íntimas o que quiser, mas minha parada é outra”. Ele reforçou que não se considera santo, mas prefere agir no seu próprio tempo: “Não queiram fazer de mim uma coisa que eu não sou, não. No momento certo, enfim, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer”.

Apesar do ritmo intenso e da aparente pausa no coração, Lucas já planeja um momento para desacelerar. “E eu vou viajar também, que eu vou ter umas eras no início de setembro. E daí, enfim, viver uma vida louca, meter o doidão, tô nem aí”, brincou, deixando no ar se esse será o início de uma nova fase amorosa.