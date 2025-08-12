Tirullipa expõe caso fora do casamento e revela reação da esposa

A vida pessoal de Tirullipa, casado há mais de 15 anos com Stefânia Lemos, virou assunto nacional após o vazamento de áudios e mensagens atribuídos a ele e à jovem Dani Lopez, de 23 anos, filha de seu ex-assessor Duda Lopez. O material, divulgado pela colunista Fábia Oliveira, indica que o humorista manteve um relacionamento reservado com Dani, mesmo durante o casamento.

Fontes próximas afirmam que a aproximação entre os dois teria começado cerca de um ano atrás, quando Dani já não estava em um relacionamento. Aos poucos, a amizade evoluiu de forma discreta, sem aparições públicas ou registros em redes sociais. Segundo essas fontes, Tirullipa confidenciava a amigos que seu casamento não possuía mais “vínculo afetivo” e que se mantinha apenas pelo bem-estar das filhas. Os encontros com Dani, de acordo com as informações, eram realizados em sigilo para evitar constrangimentos e para que Duda Lopez não fosse envolvido.

Em entrevista ao portal Choquei, afirmou que a situação havia sido resolvida “há muito tempo” com Stefânia, garantindo que a esposa já estava ciente de tudo. Ele declarou que o vazamento acontece justamente em um momento que considera um dos melhores de sua vida e que não permitirá que o episódio abale sua caminhada. “Eu sei o que fiz de errado no passado, mas sei também onde estou agora. Não volto atrás nesse compromisso comigo e com minha família”, afirmou.

Nos últimos meses, o comediante tem se dedicado a projetos ligados ao movimento cristão Legendários, reforçando uma imagem voltada a valores religiosos e familiares. Apesar da polêmica, ele garante que seguirá firme em sua nova fase e pretende encerrar o assunto, focando apenas em sua carreira e vida pessoal. Enquanto isso, o caso segue movimentando as redes sociais e dividindo opiniões do público.