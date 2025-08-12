Natália Deodato revela decisão após retiro evangélico e desabafa

Pela primeira vez, a ex-sister Natália Deodato decidiu compartilhar detalhes dessa experiência espiritual com seus seguidores. Na segunda-feira (11), ela admitiu que, mesmo firme na decisão, sente receio de enfrentar críticas por professar publicamente sua fé cristã.

"Tinha exatamente três anos que eu procrastinava essa decisão! Eu nasci em berço evangélico, sou da época da Assembleia [denominação de uma igreja evangélica], já exerci ministério, minha pregação foi aos 9 anos em uma igreja pequenininha e bem pentecostal. Eu fiz teologia e me aprofundei muito no amor do Pai… mas vieram as decepções e me afastei, a gente se frusta e esquece que a nossa frustração não tem nada a ver com Ele", desabafou.

A ex-BBB revelou que, mesmo frequentando cultos, não se sentia plenamente conectada. “Experimentei tudo que o mundo poderia me proporcionar e ainda sobrava um vazio que nada preenchia… eu nunca me afastei de verdade, toda semana estava na igreja, mas não me posicionava como filha. Tinha medo das críticas, vergonha de alguns erros e sabia que eu teria de renunciar muitas coisas.”

Natália contou que o momento decisivo veio ao se permitir um encontro profundo com Deus. “Tive coragem e fui ter um particular com o Pai, tive um encontro tão profundo com Deus que é difícil colocar em palavras. Senti o amor d’Ele me envolveu de uma forma que me fez entender que não preciso ser perfeito para ser amado. Muitas vezes, tenho medo… medo das cobranças externas, das críticas, dos olhares que esperam que um cristão nunca erre. Mas também sinto o peso das minhas próprias cobranças internas, porque sei que minha natureza é falha”, afirmou.

Com a voz embargada, ela ressaltou que não pretende mudar de forma instantânea. “A verdade é que estou em um processo. Não sou perfeita, mas todos os dias busco ser mais parecida com Cristo — na forma de amar, perdoar, ter paciência e agir com bondade. Sei que vou tropeçar, sei que vou errar, mas também sei que Ele me acolhe e me molda, mesmo assim... não vou mudar da noite para o dia, é um processo, mas dou total permissão ao Espírito Santo para me moldar”, concluiu.