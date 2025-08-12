Influenciador Philip Han curte férias nas Maldivas: "Repondo as energias"

O influenciador Philip Han resolveu escapar do frio que faz em boa parte do Brasil e foi, como ele mesmo diz, repor as energias nas praias paradisíacas das Maldivas.

Ele tem usado as redes sociais para compartilhar alguns momentos desfrutados no país insular e manter contato com os seguidores. “Estou repondo as energias. Isso aqui é o paraíso na Terra”, disse o influenciador.

Han faz sucesso nas redes com posts sobre a sua vida boêmia. O influenciador é conhecido por seu alto apreço cultural e gastronômico. Ele costuma viajar o mundo e aproveitar a culinária local de cada país que visita, além de museus e exposições de arte. Tudo, claro, é compartilhado com os seguidores.

Nas Maldivas, Han tem passado os dias curtindo o clima quente e as praias de águas cristalinas. À noite, o influenciador prefere frequentar bares e restaurantes, onde aproveita a ocasião para fazer novos contatos.

“Adora conhecer novas culturas, novos sabores, fazer todo esse intercâmbio cultural. As Maldivas entregam tudo isso e muito mais para você, além de poder relaxar em cada ilha mais bonita do que a outra”, afirma Han.

O influenciador também é conhecido pelo estilo de vida de alto padrão. Ele coleciona carros esportivos e viagens aos destinos mais caros do mundo. Recentemente, lançou o livro “Vamos Fazer História e Ponto Final”, no qual compartilha reflexões e aprendizados sobre desenvolvimento pessoal e profissional.