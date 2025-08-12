Procedimento com PMMA devolve autoestima a paciente com sequelas

Uma paciente, que prefere não ser identificada, conta que sua vida foi transformada após fazer um tratamento corretivo com polimetilmetacrilato (PMMA). Ela havia realizado quatro lipoenxertias em curto espaço de tempo, que devido às intercorrências geraram sequelas nos glúteos, a exemplo de fibroses e lipodistrofia. O resultado do procedimento com PMMA foi a correção volumétrica, melhora da flacidez muscular, combate à celulite, tratamento das fibroses e imperfeições e resgate da autoestima.

Antes da realização do procedimento corretivo, a paciente tinha várias queixas. "Os glúteos ficaram com áreas de retrações aparentes, sequelas de superfície, e acúmulos de gordura disformes em diversas áreas. Ao toque, a região glútea era endurecida, com diversas áreas de fibrose, rígida e sem complacência, aparentando que a paciente estava constantemente contraindo os glúteos", explica a médica.

A aparência gerava incômodo, tristeza e baixa autoestima à paciente, que afirmava não mostrar os glúteos nem em praia e piscina. "Eu tinha um complexo que me fazia mal. Incomodava demais. Autoestima zero. Andava sempre de short ou canga", relatou a paciente. "Uma mulher linda que estava claramente infeliz com a aparência dos glúteos. Iniciamos o tratamento de Remodelação Glútea Avançada e definitiva com finalidade corretiva. O tratamento contemplou a bioplastia com preenchimento do glúteo máximo para sustentação, ancoragem e remodelamento. Seguido de algumas sessões de Escultura Glútea Avançada para tratamento da superfície, com reestruturação da camada de gordura, compactação da gordura enxertada, descolamento das fibroses e cicatrizes e bioestimulação de colágeno", disse a médica.

O tratamento durou cerca de dois anos, mas segundo a Dra. Tatiana, o resultado foi transformador. "Com diagnóstico correto, paciência, técnicas adequadas e expertise com a utilização do PMMA, o glúteo ficou redondo, firme, empinado e lisinho. Esse tratamento terminou há três anos. Ela continua sendo minha paciente e o glúteo cada vez mais bonito. Ela está feliz e com a autoestima intocável e eu mais feliz ainda por trazer esse resultado a ela", afirma. "Estou amando o resultado", finaliza a paciente.