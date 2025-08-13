Mãe de Oruam revela detalhes de encontro na prisão

No último fim de semana, no Dia dos Pais, Marcia Gama, mãe do rapper Oruam, viveu um reencontro carregado de emoção. Foi a primeira vez que ela esteve frente a frente com o filho desde a prisão, momento que descreveu como sereno e, ao mesmo tempo, profundamente marcante.

“Foi a primeira visita onde vi o Mauro. Vi meu filho sorrindo, abracei, dei uma palavra de força pra ele, que é o que merece nesse momento. Pude ver ele sereno, com muita paz no coração, ver o amor de todas aquelas crianças com ele”, contou.

O encontro foi além de conversas rápidas. Márcia narrou que viu o filho descansando ao seu lado, como se quisesse eternizar o momento: “Estou muito feliz, vi ele deitadinho, dormindo, tirando um sono do meu lado, senti a batida do coração dele. Teve um culto lá e ele falou para mim ‘mãe, é muito necessário o evangelho aqui’ nesse lugar. É o verdadeiro evangelho que vai na prisão”, disse, emocionada.

Mas fora do clima de afeto familiar, a realidade jurídica que envolve o cantor segue pesada. De acordo com o Ministério Público, Oruam é acusado de tentativa de homicídio, além de crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico e desacato. A denúncia afirma que ele e seus comparsas teriam agido “assumindo o risco de matar os agentes” durante ataques físicos.

As investigações também apontam que o rapper teria usado suas redes sociais para incitar violência contra a polícia e desafiar agentes no Complexo da Penha. Além da acusação mais grave, ele ainda responde por resistência qualificada, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.