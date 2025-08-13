Lucas Souza assume namoro com ex-Fazenda; veja quem

Lucas Souza revelou nesta terça-feira (12) que está em um novo relacionamento com a atriz e influenciadora Suzi Sassaki, que também já integrou o elenco do reality A Fazenda. A revelação veio por meio de uma série de fotos publicadas no Instagram, nas quais o clima de romance é evidente: Suzi aparece sentada no colo do ex-militar, trocando olhares e gestos carinhosos.

“Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração”, escreveu Lucas na legenda, deixando fãs e amigos em polvorosa.

A vida amorosa de Lucas sempre atraiu atenção. O influenciador, que já revelou ser bissexual, foi casado por dez meses com a cantora Jojo Todynho e também viveu um romance com Jaquelline Grohalski. Agora, o novo capítulo de sua história reacende a curiosidade do público.

Suzi, natural de Minas Gerais, ganhou destaque ao participar de A Fazenda 2022. Ela também já foi assistente de palco no programa Você na TV!, da RedeTV!, e brilha no carnaval paulistano como musa da Acadêmicos do Tucuruvi. No teatro, soma trabalhos em peças como O Pequeno Príncipe, Num Sonho de Cristal e Peter Pan.

A notícia do namoro arrancou reações imediatas de famosos nos comentários. “Quero te ver sempre feliz, meu lindo”, declarou Rachel Sheherazade. Já Alicia X resumiu o clima do momento em uma palavra: “Amoooo”.