Após cirurgia na língua, João Gomes recebe comentário ousado de Ary Mirelle

João Gomes revelou que passou por uma cirurgia para remover o freio da língua, na terça-feira (12/8). O procedimento, segundo o próprio artista, foi recomendado por seu fonoaudiólogo desde 2021 para aprimorar o desempenho na música, e só agora ele criou coragem para encarar a sala de cirurgia.

“Vou ali fazer uma cirurgia… Estou corajoso hoje, viu. Em 2021 o fonoaudiólogo me recomendou para tirar um freio que eu tinha na língua e graças a meu amigo Breno Rodrigues, eu tomei coragem”, contou o cantor, em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Mas o que realmente chamou atenção foi a reação de Ary Mirelle, esposa do artista e grávida do segundo filho do casal. Assim que soube do resultado, ela disparou uma frase que incendiou os comentários: “Se antes já era bom, imagine agora”. João, com bom humor, respondeu: “Vou lhe expor”. E ainda brincou: “Que isso, ela tá dando ousadia”.

Na manhã desta quarta-feira (13/8), o cantor voltou às redes para tranquilizar os seguidores. “Isso foi só para melhorar o meu desempenho como profissional. Já deu tudo certo. [Agora é] recuperar, cuidar com a fonoaudióloga e praticar canto com um professor ao lado”, disse, reforçando que a recuperação segue sem complicações.