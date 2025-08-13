Bruna Marquezine caça cabine de fotos de NY para festa luxuosa no Rio

A contagem regressiva para o aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine ganhou um ingrediente curioso e luxuoso. Prestes a comemorar a data em grande estilo na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, a atriz fez um pedido especial nas redes sociais, encontrar, em território brasileiro, uma cabine de fotos idêntica à famosa versão nova-iorquina.

O desejo surgiu após Bruna compartilhar um vídeo da modelo Mariana Veloso utilizando o equipamento nos Estados Unidos. Na legenda, a artista foi direta: “Alguém tem uma cabine dessa no Brasil? Com essa qualidade de imagem? Diz que sim”.

A festa, marcada para sexta-feira (15/8), promete ser um dos eventos mais comentados do ano, reunindo cerca de 200 convidados, incluindo nomes como Xuxa, Sasha Meneghel, Angélica, Luciano Huck, Sergio Malheiros e Sophia Abrahão. Segundo rumores que circulam nos bastidores, João Guilherme, ex-namorado da atriz, também pode marcar presença.

No dia 4 de agosto, Bruna recebeu familiares e amigos próximos para um jantar intimista em um restaurante carioca. Na última terça-feira (12/7), ela promoveu outro encontro pré-festa, que contou com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette, campeã do BBB 21.