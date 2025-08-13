InícioColunistas#Fabiano Moraes
Bruna Marquezine caça cabine de fotos de NY para festa luxuosa no Rio

Às vésperas dos 30 anos, atriz mobiliza seguidores para encontrar equipamento raro no Brasil

Bruna Marquezine - (crédito: Reprodução/Instagram)
A contagem regressiva para o aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine ganhou um ingrediente curioso e luxuoso. Prestes a comemorar a data em grande estilo na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, a atriz fez um pedido especial nas redes sociais, encontrar, em território brasileiro, uma cabine de fotos idêntica à famosa versão nova-iorquina.

O desejo surgiu após Bruna compartilhar um vídeo da modelo Mariana Veloso utilizando o equipamento nos Estados Unidos. Na legenda, a artista foi direta: “Alguém tem uma cabine dessa no Brasil? Com essa qualidade de imagem? Diz que sim”.

A festa, marcada para sexta-feira (15/8), promete ser um dos eventos mais comentados do ano, reunindo cerca de 200 convidados, incluindo nomes como Xuxa, Sasha Meneghel, Angélica, Luciano Huck, Sergio Malheiros e Sophia Abrahão. Segundo rumores que circulam nos bastidores, João Guilherme, ex-namorado da atriz, também pode marcar presença.

No dia 4 de agosto, Bruna recebeu familiares e amigos próximos para um jantar intimista em um restaurante carioca. Na última terça-feira (12/7), ela promoveu outro encontro pré-festa, que contou com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette, campeã do BBB 21.

 

Fabiano Moraes

    Por Fabiano Moraes
    postado em 13/08/2025 10:28
