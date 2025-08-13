Vizinhos acusam Hytalo Santos de festas com menores e cenas polêmicas

Morador de um condomínio de alto padrão em Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa, influenciador Hytalo Santos agora é alvo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) após denúncias de vizinhos que afirmam ter presenciado festas regadas a álcool e cenas de topless envolvendo adolescentes.

De acordo com a promotora Ana Maria França, responsável por parte do inquérito, as denúncias chegaram ao MP no fim de 2024 e descrevem situações que chocaram moradores do local. "Até tarde da noite havia muitos eventos atrapalhando o sono dos condôminos, transitar dentro do condomínio com adolescentes fazendo topless na moto para exibir tatuagem nas costas, festas regadas com bebidas alcoólicas. Então, foi a partir daí que começou nossa apuração", declarou.

As autoridades não perderam tempo. Atendendo a um pedido do MP, a Justiça determinou o bloqueio imediato das contas de Hytalo Santos nas redes sociais e proibiu qualquer contato dele com os adolescentes mencionados nas denúncias. Como medida adicional, foi ordenada a desmonetização de todo o conteúdo produzido pelo influenciador.