Aos 42, Kelly Key expõe que sofria pressão estética na fama

Kelly Key abriu o jogo sobre um capítulo delicado de sua trajetória, aos 42 anos, a cantora revelou como a fama precoce a colocou sob um holofote cruel, marcado por padrões estéticos sufocantes e por um “burnout da beleza” que, segundo ela, sempre existiu, muito antes do termo ser popularizado.

"Trabalho com imagem desde os 17 anos, então quando eu não tinha nenhuma maturidade ou opinião formada sobre nada, eu já sofria com isso lá atrás. Eu passei por isso, por tantos tratamentos para emagrecer, por exemplo, medicações, dietas exageradas, e não só", desabafou em seu Instagram nesta terça-feira (12).

A artista também fez um alerta sobre a facilidade com que procedimentos estéticos se tornaram acessíveis, e, ao mesmo tempo, banalizados. “As pessoas acabam banalizando tudo isso. Parece um pouco contraditório vindo de uma pessoa que faz isso, e eu faço, mas eu procuro sempre cuidar muito dessa questão para que isso não seja algo inalcançável. É um privilégio poder viver fora do Brasil, onde a gente não tem essa pressão estética tão escancarada”, contou, destacando que em Angola, país onde vive, a maturidade feminina é mais valorizada.

Segundo Kelly, o distanciamento do cenário brasileiro ajudou a ressignificar sua relação com a própria aparência. “Posso envelhecer com mais amor a mim mesma, amar as minhas rugas e minha maturidade como um todo, porque lá as pessoas valorizam uma mulher com mais sabedoria”, disse.

Nos últimos anos, a cantora afirma ter encontrado um ponto de equilíbrio entre estética e bem-estar. “A gente chega aos 30 anos e começa a querer buscar sentido na vida. Você passa dos 40, a tua vida transita entre eu ‘quero vender uma limonada na praia’ e ‘quero ser CEO de uma empresa’. É bizarro, mas é um perigo também, porque a gente pode se esquecer dessa questão estética, que é tão importante. Hoje, com a minha sabedoria, eu consigo equilibrar e utilizar disso também de uma forma muito boa para mim, e me faz muito bem... então, eu acho que eu vivo a fase mais saudável da minha beleza”, declarou.