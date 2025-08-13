Nicole Bahls resgata porquinho de fã e mantém nome inusitado do animal

Nicole Bahls, de 39 anos, adotou um porquinho enviado por uma fã. O animal, chamado Torresmo, foi resgatado pela modelo e agora vive em seu sítio, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A história começou quando a antiga tutora do porquinho procurou Nicole, relatando que não tinha mais como cuidar do animal em apartamento, já que ele cresceu muito além do esperado.

"Esta semana eu recebi uma mensagem de uma moça que comprou um porquinho pequenininho e o criava igual a um bebezinho. Chama Torresmo. Ele começou a crescer, crescer, crescer... e eles moram num apartamento. Ela falou: 'Nicole, eu tô com o coração partido, mas eu não tenho mais como ficar com ele no apartamento porque ele tá muito grande, ele precisa brincar, correr, e não vai ficar bem aqui. Eu confio no seu sítio porque vi que você tem amor pelos animaizinhos, e queria ver se você tem como receber ele, adotar'", contou Nicole em seu Instagram nesta quarta-feira (13).

Encantada com a história, a ex-panicat não hesitou em acolher Torresmo e prometeu manter o nome do porquinho, diferentemente dos outros animais de seu sítio, que costumam receber nomes de celebridades. "Eu fiquei com aquilo no coração, e é um porquinho tão lindo. Para não ir para outro lugar e depois realmente se tornar torresmo, eu falei 'tenho que receber o Torresmo em casa'. Estou ansiosa para conhecer. Ele vai ser agora o novo irmãozinho do Hugo Gloss e da Rainha Matos", declarou.