Nova defesa de Hytalo Santos revela onde ele está após polêmicas

Enfrentando graves acusações ligadas à suposta exploração sexual de crianças e adolescentes, o youtuber e influenciador Hytalo Santos agora é representado por um novo escritório de advocacia, após os antigos advogados deixarem o processo. A mudança aconteceu em meio à repercussão de denúncias e ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um de seus endereços.

“O escritório Cassimiro & Galhardo Advogados, vem, por meio desta, informar que assumimos exclusivamente a defesa do influenciador digital Hytalo Santos”, afirmou a nova defesa em comunicado oficial.

Na mesma nota, os advogados reforçaram a inocência do cliente e criticaram a origem das acusações. “Em nosso compromisso com a verdade e com a justiça, reiteramos nossa convicção de que Hytalo é inocente das infrações que lhe foram levianamente imputadas e estamos certos de que os fatos serão devidamente esclarecidos em breve.”

A defesa ainda revelou o paradeiro do influenciador. “Importante esclarecer que, no momento, Hytalo Santos se encontra no Estado de São Paulo cumprindo compromissos profissionais e pessoais e não tinha conhecimento do cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma de suas residências, localizada em outro estado”, destacou.

“O influenciador, por meio de seus novos advogados, já se colocou à disposição das autoridades competentes e está colaborando com o andamento das investigações, como sempre fez ao longo de sua trajetória”, finaliza a nota.

Enquanto isso, em João Pessoa (PB), uma van personalizada com caricaturas e iniciais de Hytalo foi encontrada abandonada no bairro de Mangabeira, na Zona Sul da cidade. Segundo informações, parte dos adesivos que identificavam o veículo havia sido removida. A descoberta aconteceu horas após o cumprimento do mandado de busca no condomínio de luxo onde o influenciador possui um imóvel, no bairro Portal do Sol. A ação foi autorizada pela Justiça no âmbito das investigações, mas a Polícia Militar não pôde recolher o veículo sem ordem judicial.