Esposa de Faustão quebra silêncio após transplantes do apresentador

Após dias de especulações em torno da saúde de Faustão, a produtora Luciana Cardoso, esposa do apresentador, surgiu nas redes sociais nesta quarta-feira (13/8) para atualizar os fãs sobre o quadro do comunicador, que passou por dois procedimentos cirúrgicos de alta complexidade em sequência.

No Instagram, Luciana deixou claro que mantém a fé e agradeceu pelas mensagens recebidas. “Tudo indo bem!!! Obrigada Deus!! Obrigada pelas mensagens de carinho!!!”, escreveu, aliviando parte da tensão que tomou conta das redes nos últimos dias.

A manifestação veio logo depois de João Silva, filho de Faustão, também se pronunciar e negar boatos sobre uma suposta piora. O jovem repostou um texto do colunista Flávio Ricco, garantindo que o apresentador seguia em boa recuperação.

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 21 de maio, Faustão trata uma infecção bacteriana aguda com sepse. Nos dias 7 e 8 de agosto, o comunicador, de 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado e, em seguida, a um retransplante renal.

De acordo com o último boletim médico, o procedimento no rim já estava previsto há cerca de um ano e foi realizado apenas um dia depois do transplante hepático. Apesar do avanço na recuperação, a equipe médica não estipulou previsão de alta.