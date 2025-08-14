Noiva de Oruam fala após 1ª visita ao rapper na prisão

Desde que foi preso em 22 de julho, acusado de tentativa de homicídio qualificado e outros sete crimes, Oruam segue cumprindo pena em Bangu 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na quarta-feira (13), sua noiva, Fernanda Valença, fez a primeira visita ao rapper e compartilhou nas redes sociais detalhes do reencontro, que também contou com a presença de crianças da família do cantor.

“Hoje eu fui encontrar o Mauro, finalmente. Eu estou muito mais aliviada. Mauro está bem, dentro da medida do possível. Está se cuidando, se alimentando. Acho que, pra gente que ama, a maior preocupação é essa. E nunca tira sorriso do rosto, nunca deixa de sorrir”, afirmou Fernanda, que é conhecida pelos fãs como Nandão.

A influencer descreveu momentos íntimos durante a visita: “Oramos, almoçamos, não nos desgrudamos. Ficamos brincando com as crianças, desenhando e conversamos muito com elas. Estou toda rabiscada, até Mauro rabiscou com caneta nas minhas tatuagens. Ele mandou um beijo para vocês, mandou dizer que ama vocês”, contou.

Oruam, cujo nome verdadeiro é Mauro, foi detido após um episódio envolvendo a Polícia Civil na porta de sua casa, no Joá. De acordo com a investigação, ele teria tentado impedir o cumprimento de um mandado de apreensão contra um adolescente procurado por tráfico de drogas e roubo.

Além da acusação de tentativa de homicídio, o rapper responde por tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, lesão corporal, desacato, corrupção ativa e direção perigosa com habilitação suspensa. Mesmo diante da gravidade do caso, Fernanda fez questão de destacar que o artista mantém a esperança e o sorriso, enviando um recado de amor aos fãs que continuam acompanhando cada capítulo dessa história.