Pedro Bial abre sua sala e revela objetos que deixaram fãs intrigados

Pedro Bial resolveu abrir um pouco mais da intimidade e surpreendeu seus seguidores ao mostrar, nesta quarta-feira (13/8), alguns objetos curiosos que guarda em casa. Aos 67 anos, o apresentador e jornalista tem usado o TikTok, onde já soma mais de 120 mil seguidores, para publicar vídeos com um tom mais descontraído e bem-humorado, fugindo do habitual estilo informativo que o consagrou na televisão.

“Coisas na minha sala que simplesmente fazem sentido (ou não)”, escreveu o ex-apresentador do “Big Brother Brasil” ao apresentar o carrossel de imagens. Entre os itens, apareceram uma meia colorida e uma roleta de “Vale o Escrito”, série documental sobre a guerra da contravenção no Rio de Janeiro, na qual ele assinou a supervisão artística.

O apresentador também exibiu sua imensa coleção de livros, com destaque para títulos como Vera, de José Falero, Uma História da Velhice no Brasil, de Mary del Priore, e Correspondentes, obra que reúne textos de vinte jornalistas com experiências internacionais.

Torcedor assumido do Fluminense, Bial aproveitou o vídeo para reforçar a paixão pelo Tricolor e ainda provocar o maior rival. Mostrou um adesivo com a frase “Time de Guerreiros” e, em seguida, alfinetou o Flamengo ao exibir outro com a legenda: “Outras expressões futebolísticas de menor grandeza”.

Para completar o passeio, Bial revelou que também aprecia momentos de descontração, exibindo um frigobar bem abastecido com cervejas. A publicação rendeu elogios nos comentários: “Uma casa rica em cultura é sempre lindo de ver”, escreveu uma seguidora, enquanto outra brincou: “Eu amo a skin tiktoker do Bial”.