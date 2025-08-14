Após internação, Luva de Pedreiro ajoelha e se emociona ao deixar hospital

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro foi internado às pressas na última terça-feira (12), e recebeu alta já nesta quarta (13) e protagonizou uma cena emocionante ao deixar o Hospital Nossa Senhora das Neves, onde foi submetido a uma bateria de exames.

Assim que atravessou a porta da unidade de saúde, Iran se ajoelhou e agradeceu: “Graças a Deus. Obrigado!”. O momento foi registrado em vídeo e publicado em suas redes sociais, com milhares de seguidores reagindo à recuperação do criador de conteúdo.

Nos Stories do Instagram, ele reforçou o agradecimento e contou sobre o estado de saúde. “Graças a Deus, pai! Estou bem, tive alta. Graças a Deus! Também quero agradecer ao pessoal que ficou preocupado comigo. Quero agradecer ao pessoal do Hospital Nossa Senhora das Neves. Vocês são os melhores do mundo”, disse, aliviado.

De acordo com informações da revista Quem, o último boletim médico antes da liberação indicava “uma leve redução na frequência cardíaca”, sem outras complicações. O documento ainda afirmava que “o paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento”. O quadro não exigiu procedimentos invasivos e ele pôde retornar para casa, onde seguirá se recuperando.

Famosos e fãs celebraram a boa notícia com palavras de carinho e fé. “Graças a Deus”, escreveu Débora Rodrigues. “Muita saúde em sua vida”, desejou Elismar Pereira. “Eu e minha família estávamos orando por você”, revelou Antonio Reis. Já Kelvin Oliveira resumiu o sentimento coletivo: “Deus é bom, irmão. Saúde sempre”.