Margareth Serrão recebe pedido de namoro de sanfoneiro 21 anos mais jovem

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, tornou público o namoro com o sanfoneiro Danilo Nascimento, 21 anos mais jovem, em uma festa que marcou a celebração de 39 anos do músico, na noite desta quinta-feira (14). Durante o evento, cercada por familiares e amigos, Margareth recebeu um pedido oficial de namoro acompanhado de uma aliança.

“Você quer namorar comigo?”, perguntou Danilo ao abrir a caixinha com o anel. “Tô namorando com você faz 7 meses, é claro!”, respondeu Margareth. O momento foi registrado e compartilhado pelos familiares, incluindo William Gusmão, filho mais velho de Margareth, que celebrou o pedido nas redes sociais: “É oficial agora kkk. Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente, com anel e tudo! Amei, Danilão! Parabéns”, escreveu ele junto à esposa, Mellody.

Os rumores sobre o relacionamento entre Margareth e Danilo surgiram no fim de janeiro, quando Virginia revelou aos seguidores que a mãe estava saindo com um “homem misterioso”. A oficialização do namoro aconteceu em meio a uma festa que contou com a presença de familiares próximos, mas sem Virginia Fonseca. A influenciadora, por sua vez, aproveitou a noite para sair com amigos, incluindo Duda Freire, recentemente alvo de rumores de um possível romance com ela.

Entre os convidados da celebração, também estiveram Matheus Vargas e Monyque Isabella, irmãos de Zé Felipe e ex-cunhados de Virginia. A festa teve clima descontraído e familiar, mas a ausência da influenciadora chamou atenção, reforçando o destaque do momento de Margareth Serrão com Danilo Nascimento.