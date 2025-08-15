Namorada de Belo busca filho após ex descumprir determinação judicial

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo e detentora da guarda de Zion, filho do casal, precisou ir pessoalmente buscar a criança nesta quinta-feira (14), após o ex Juninho Navarro não cumprir uma determinação judicial. Segundo Rayane, havia um prazo de 48 horas para que Juninho entregasse o menino, com multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento, mas ele não respondeu às tentativas de contato da advogada da mãe.

“Meu filho tem escola de segunda a sexta, ele tem uma rotina. Eu sempre prezei por isso e é a coisa mais importante para mim, por isso que ele é uma criança totalmente educada e inteligente. O contrário do pai dele, que não preza por isso, ele falou que hora nenhuma me negou, né? Só que ele também não fala que o juiz determinou que ele me entregasse a criança em 48 horas com multa de R$ 500 reais por dia se ele não me entregasse. Eu larguei tudo que eu tava fazendo em buscar meu filho, porque ele tem uma rotina. Vou colocar um print aqui para vocês verem que nem responder a advogada, ele tava respondendo”, explicou Rayane em suas redes sociais.

A empresária também rebateu críticas de Juninho sobre suposto uso de Zion para engajamento nas redes. “Muitas pessoas nem sabiam que eu tinha filho porque mal posto o Zion aqui para engajar, do jeito que ele faz. Quem tá fazendo isso agora? Ele faz uma natação, ele faz um Reel e posta. Ele faz um futebol, que nunca fez lá, tá?! Vai lá, faz um Reel e posta. Estou cansada! Ele virou blogueiro de quê? De pai? Agora seu pai é blogueiro? Ah, pelo amor de Deus, tá fazendo a obrigação dele, o mínimo”, declarou.

Rayane também negou que tenha abandonado a criança, contestando informações divulgadas pelo ex. “Nunca, porque a gente não tem como abandonar filho com pai. Primeiro [ele fala que] Zion mora com ele há um ano e dois meses, depois mora há dois anos, sendo que não foi isso que aconteceu e ele também não vem aqui contar o que realmente aconteceu. Só que eu também não vou vir aqui contar as minhas desgraças com esse cara. Só quero que vocês entendam que a maioria que ele fala, tudo é mentira. Quem tá caindo são vocês, como eu caí também diversas vezes no papo dele”, afirmou.



